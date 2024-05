Принц Хари пристигна в Лондон за игрите „Инвиктус“, но не се срещна със семейството си

Принц Хари пристигна в Лондон, за да отбележи 10 години от началото на игрите „Инвиктус“, но няма да се срещне с баща си крал Чарлз III, предаде Асошиейтед прес.

Херцогът на Съсекс присъства на церемония в лондонската катедрала „Свети Павел“ по случай годишнината от създаването на международното спортно събитие, игри за ранени войници и ветерани. Самият той основава игрите през 2014 година.

Според изявление на представител на херцога на Съсекс, крал Чарлз III е твърде зает, за да се види с по-малкия си син. Монархът, който беше диагностициран с рак, се завърна миналата седмица към своите официални задължения, припомня БТА.

