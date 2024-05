Документален филм обвинява Кевин Спейси в непристойно поведение

Актьорът Кевин Спейси отрича и се защитава срещу нови обвинения в непристойно поведение, които се отправят срещу него в британски телевизионен документален филм, съобщи ЮПИ, цитира БТА.

В интервю за бившия водещ на новините на британския канал GB News Дан Уутън, излъчено в платформата "Екс", Спейси отрече които и от действията му в миналото да са подсъдими.

Kevin Spacey finally gets his Right of Reply.

“I’ve got nothing left to hide – you are my jury.”

In a Dan Wootton Outspoken World Exclusive, as Channel 4 tries to cancel him again, the Oscar-winner gives his first interview in 7 years – and responds to EVERY allegation and more! pic.twitter.com/a1GmudgisM