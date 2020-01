Ето как Адел отслабна толкова много (СНИМКИ)

Адел порази феновете си, след като успя за кратко време да отслабне драстично. Става дума за цели три размера на дрехите. За първи път тя показа новата си слаба фигура вечерта на Коледа, когато в мрежата се появиха нейни снимки, направени по време на коледното парти на рапъра Дрейк.

През последните дни 31-годишната певица отново вся смут сред феновете си с папарашки снимки, на които тя изглежда още по-слаба, направени на плаж по време на почивката ѝ с Хари Стайлс и Джеймс Кордън.

Но как световноизвестната изпълнителка успя да смъкне толкова много килограми?

Адел разкри, че е решила "да се поти вместо да плаче" след развода си със своя съпруг Саймън Конеки миналата година. Твърди се, че изпълнителката на хита Someone Like You се е подложила на интензивни тренировки, които провеждала в дома си, ползвайки за целта специално заснети видеа на треньори. По информация на The Sun, сред любимите видео тренировки на звездата са DVD-тата на Джо Уикс.

Тя също, както се съобщава, е "голям фен" на личния фитнес инструктор Далтън Уонг, който е известен с това, че вкарва във форма за ролите им звездни актьори, сред които е и Дженифър Лорънс. Източник също е разкрил: "Адел тайно тренира с тези лични фитнес инструктори". "Тя не обича да тренира пред очите на други, затова следва режимите и плановете за тренировките у дома си, използвайки видеа и наръчници. Прогресът ѝ през последните шест месеца е видим за всички", разкрива още той. Твърди се още, че загубата на излишните килограми е накарала певицата и майка на едно дете "да се чувства по-секси от всякога". Източник каза пред Hollywood Life: "През изминалата година тя научи много неща за себе си и сега отслабването ѝ е доста лесно за нея".