Странна находка: Откриха вкаменено повръщано от времето на динозаврите в Дания (СНИМКА)

Впечатляваща находка изненада научната общност в Дания: парче вкаменено повръщано, датирано от времето, когато динозаврите все още са обитавали Земята. Това необичайно откритие бе съобщено в понеделник от Музея на Източна Зеландия.

Откритието е направено от местен любител-фосилотърсач на скалите на Стевнс Клифт – обект, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, разположен южно от Копенхаген.

Докато се разхождал край брега, Петер Бенике забелязал необичайни фрагменти, скрити в парче креда. Те се оказали останки от морски лилии – древни морски организми, подобни на днешните морски звезди. Любопитният откривател незабавно предал находката в музея за експертиза, където учените я датирали към края на Кредата, преди около 66 милиона години.

A 66-million-year-old fossil of vomit was discovered in Denmark. pic.twitter.com/Vs5GErpKtz