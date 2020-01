Жан Пол Готие хвърли бомба и потопи света на модата в скръб (ВИДЕО)

Френският моделиер Жан Пол Готие направи изказване, което хвърли в шок модните среди. Френският дизайнер края на своята кариера, като заяви, че предстоящото му ревю ще е последно.

Новината за това негово решение сподели самият той с публикация в Twitter.

"Каня ви да отпразнувате 50-годишнината от началото на моята кариера в театър Шатле на 22 януари... Искам и да споделя нещо: това ще е моето последно дефиле "От кутюр", моето Gaultier Paris Show", казва моделиерът във видео, на което се вижда как седи на с телефон в ръка.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm