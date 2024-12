Джеф Безос няма да вдига сватба за 600 милиона долара: Пълна лъжа

Милиардерите Илон Мъск и Бил Акман коментираха упоритите слухове, че колегата им по богатство Джеф Безос и годеницата му Лорън Санчес се канят да похарчат 600 милиона долара за сватбено празненство.

По-рано таблоидите съобщиха, че сватбата е трябвало да се състои през уикенда след Коледа в Аспен, тоест още този уикенд. Според Daily Mail 60-годишният основател на Amazon е купил тук елитен ориенталски ресторант, а самата церемония трябва да се проведе в ранчото на Кевин Костнър, разположено в курорта. Предполага се, че гостите, сред които очевидно ще има бизнес елит и звезди от шоубизнеса, ще бъдат настанени в петзвезден хотел.

Самият Джеф Безос, чието състояние се оценява на 194 милиарда долара, обаче отрече тези информации.

„Всичко това е пълна лъжа – нищо от това не се случва. Старата поговорка „не вярвай на всичко, което виждаш“ днес е по-вярна от всякога. Сега лъжите могат да обиколят целия свят, преди истината да си обуе гащите. Така че бъдете внимателни хора и не бъдете лековерни.“, написа той в мрежата X в отговор на съжденията на милиардера Бил Акман.

Furthermore, this whole thing is completely false — none of this is happening. The old adage “don’t believe everything you read” is even more true today than it ever has been. Now lies can get ALL the way around the world before the truth can get its pants on. So be careful out… https://t.co/wz2SWp6wBZ