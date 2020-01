Меган вече се радва на живота си в Канада (СНИМКИ)

Меган Маркъл вече очевидно се радва на новия си живот в Канада, който стартира неотдавна. Тя беше забелязана от папараци в понеделник сутринта, докато разхождаше сина си Арчи и двете си в парк във Ванкувър.

На снимките се вижда, че херцогинята на Съсекс се усмихва, следвана от дискретна охрана, в местния парк Хърт Хил. Облечена в небрежно спортно облекло тя носи 8-месечния си син Арчи в кенгуру на гърдите, придружена и от двете им кучета.

I watched the video. Meghan kept smiling all the while slowing down while the security pair walked faster to her...all the way to her car. I would hate to be that reporter,he followed her to the park.

Meghan does have a black belt people. pic.twitter.com/IjEwUjljZ1