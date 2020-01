Джулиана Гани се омъжила тайно

Някъде четох, че човек е щастлив, когато притежава това, което обича, а не това което другите харесват! Аз съм щастлива, когато съм сгушена в тишината! Тогава сякаш времето е спряло.❤️🙏 @naydenov.fitness 💋

A post shared by DJULIANA GANI (@djuliana_gani) on Jan 27, 2020 at 12:40am PST