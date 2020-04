Джулиана Гани се пусна гола напук на карантината (СНИМКИ)

Стайлинга ми за утре..🤷‍♀️🤪 Не забравяйте, че ще си висим вкъщи, така че горна дреха не ми трябва особено! 🏠😁 Между другото какво смятате да правите през първия ден след карантината? Къде ще отидете? 👀

A post shared by DJULIANA GANI (@djuliana_gani) on Mar 27, 2020 at 11:33pm PDT