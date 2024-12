Уди Алън: Има много по-лоши неща в живота от смъртта...

Днес, на 1 декември, Уди Алън навършва 89 години. Романтичният циник се изявява като режисьор, актьор, сценарист и писател - с уникално чувство за хумор. Роден е през 1935 г. като Алън Стюарт Конигсберг в Бронкс, Ню Йорк. Израства в Бруклин в семейство на бижутер и счетоводителка. Бабите и дядовците му са еврейски имигранти от Русия и Австро-Унгария.

Уди Алън е режисирал близо 50 филма, като на почти всички е автор и на сценариите, а е участвал в около 40. Той е известен с това, че се вдъхновява от конкретни актриси в работата си и прави ред филми с тях в главните роли. Негови музи са били Даян Кийтън, Миа Фароу (имал е връзка и с двете) и Скарлет Йохансон. Бил е номиниран и е печелил 136 награди.

Happy birthday Woody Allen! Here's a look back at brilliant lines from his career https://t.co/gpLFhjRRbg pic.twitter.com/sqPYCEkBUG