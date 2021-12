Красивата Дени от "Един за друг" избяга зад Океана (СНИМКИ)

Раздялата на Дени и Дани от "Един за друг" не беше напълно изненадваща за едни, а за други фенове на шоуто за влюбени двойки се оказа пълна изненада. Двамата отдавна не са заедно, като към днешната дата всеки е продължил по своя път. Пътят на хубавицата Дени обаче я отведе далеч от родината и към момента тя е в САЩ.





"Found that peace by the ocean", пише тя под снимката, а Анси и Марти от първия сезон на шоуто оставят няколко емоджита сърца. Дени е във Флорида, като само преди дни публикува супер романтична снимка от заведение на плажа, която ни накара да мечтаем, пишат от "Хотнюз".