Маколи Кълкин се сгоди за приятелката си Бренда Сонг, пише The Independent.

Звездата от "Сам вкъщи" и Бренда започнаха да излизат преди четири години. Сонг, която е най-известна с ролята си на разглезената хотелска наследница Лондон Типтън в The Suite Life of Zack and Cody на Дисни, е забелязана да носи диамантен пръстен на безименния си пръст.

Новината идва девет месеца след като двойката съобщи за раждането на сина си Дакота на 5 април миналата година.

„Ние сме много щастливи“, казаха актьорите в съвместно изявление по това време. Синът им беше кръстен на покойната сестра на Кълкин, която почина на 29 години през 2008 г., след като беше блъсната от кола.

Това е втори брак за Маколи Кълкин, който беше женен за актрисата Рейчъл Майнър.

Засега двойката не е потвърдила новината.