Анита показа колко романтичен може да бъде Рачков (СНИМКИ)

Макар да е обект на доста закачки заради връзката си с доста по-младата от него Анита Димитрова, Димитър Рачков очевидно е хлътнал до уши в изгората си, а и му отвръщат със същото. Нетипично за него, комикът се отличи, на Свети Валентин, с много романтичен жест към любимата си, пише zajenata.bg

Рачков показа чувствата си към Анита пред цяла България, като на самия финал на „Като две капки вода“ я прегърна и целуна страстно.

На 14 февруари двамата влюбени бяха заедно в телевизионното студио, а по-късно отидоха на купон в заведението на жената на продуцента „Като две капки вода“, Кремена Халваджиян.

Двойката се забавлява на хитовете на Любо Киров, а късно вечерта сподели интимна изненада с много сърца, подаръци и цветя.

На сторито, споделено от Анита, се вижда стая, украсена с много сърчица, свещи и снимки на двойката, както и сладко меченце, държащо сърчице.

А докато тече клипчето, на екрана се изписва надпис: "Запомни, I love you, lo-lo-love, love you. Пойми, что I need you, nee-nee-need to love you. Запомни, I lo-lo-lo-lo, love you." Това пък е любовното обяснение на блондинката към любимия ѝ.