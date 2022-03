Шварценегер: Владимир и Виталий Кличко са моите герои

Арнолд Шварценегер заяви в социалните мрежи, че братята Владимир и Виталий Кличко са неговите герои в момента.

Холивудската звезда не скри възхищението си от боксовите легенди за храбростта, която проявяват в лицето на руската военна инвазия и агресия в Украйна.

Смелостта на братята Кличко провокира Арнолд Шварценегер да изрази мнението си за двамата братя в социалните мрежи.

В Twitter актьорът пише: "Виталий и Владимир Кличко, мисля за вас, приятели мои. Вие бяхте моите герои на ринга, вие сте моите герои и сега".

Vitali and Wladimir @Klitschko, I am thinking of you, my friends. You were my heroes in the ring and you’re my heroes now. https://t.co/hR5U5llTwS