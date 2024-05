В Държавната дума на Русия: Да дадем на нашите войници по 2 хектара земя в Украйна

Лидерът на партия „Справедлива Русия - За правда“ и депутат в Държавната дума на Русия Сергей Миронов призова участниците в „специалната военна операция“ (както в Русия наричат агресията си срещу Украйна) да получат по 2 хектара земя в окупираните земи.

Миронов обеща да бъде създаден закон, според който всеки един войник трябва да получи парче земя в ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области. Части от тези области бяха окупирани от руснаците, а псевдорепубликите ДНР и ЛНР бяха записани в руската конституция като част от РФ.

„Нашите войници защитават руския свят и освобождават братския украински народ от нацизма“, каза Миронов. В руския свят да отнемеш земята на „своя братски народ“ е нещо нормално.

Russian MP Mironov plans to give out occupied Ukrainian lands to "SMO" participants.



They want to chase away Ukrainians already living there or steal the land of those who fled.



That is what Russia calls "liberation" - a genocide.



We need weapons and air defense systems! pic.twitter.com/ZC1dewCvdN