Русия е изправена пред стратегически провал

Заплахата от Русия сега е фундаментално различна от тази, която беше в началото на пълномащабното нахлуване. Окупаторите вече не могат да извършват широкомащабни настъпления на множество фронтове.

Това заяви Олександър Павлюк, командващ на сухопътните войски на Украйна, в интервю за The Economist.

Украинската армия също стана „значително по-голяма, отколкото беше преди“. Според командващия Сухопътните войски всички тези фактори могат да доведат до стратегически провал на противника.

„Загубата на 400 000 войници за превземането на малка част е непропорционална за всеки рационален ум“, каза Павлюк, отбелязвайки, че „Русия не се управлява от рационални умове“.

По думите на Павлюк превземането на столицата Киев продължава да е цел на руския агресор. „Това е сърцето на Украйна и знаем каква ключова роля ще играе отбраната на столицата в бъдеще... Русия знае, че ако получим достатъчно оръжия в рамките на месец-два, вълната може да се обърне срещу тях“, каза той.

Според него през следващите 2 месеца ще настъпи „критична фаза“ във войната. Според командващия Сухопътните войски един от основните проблеми на армията е липсата на техника, а не на хора.

