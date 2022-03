Джесика Бийл на 40

Макар от дете да е свикнала ярките светлини на прожекторите да бъдат насочени към нея, Джесика Бийл рядко може да бъде забелязана да пристъпва под тях, тъй като предпочита да води дните си далеч от суетата на Холивуд, пренебрегвайки правилата на шоубизнеса, чиито представители по принцип отчаяно търсят постоянна показност. Всъщност в това отношение половинката на Джъстин Тимбърлейк драстично се различава от своите колежки, които от време на време все пак ѝ се налага да засича по червените килими на различни пищни събития, демонстриращи нагледно великолепието на киноиндустрията, когато присъствието ѝ там е напълно задължително.

Въпреки че през кариерата си е заслужила статута на една от най-добрите актриси и най-красивите жени за времето си, тя се опитва да страни от собствената си известност, доказвайки, че ако човек поиска, то действително може да остане здраво стъпил на земята, недосегаем за съблазняващите изкушения на славата.

Нещо повече, хубавицата никога не е одобрявала провокациите като средство за привличане на внимание, нищо че се изявява в сфера, превръщаща я в обект на възхищение от страна на много хора. Всъщност тя не крие, че в живота си най-много съжалява за корицата на мартенския брой сп. "Gear" от 2000 г., на която по настояване на фотографа, заснел изображенията, позира топлес, дни преди да навърши 18 г.

Тя разказва, че тогава е била млада, а неопитността, идваща с възрастта ѝ, я накарала да го послуша и да се съблече, оставайки единствено по къси спортни панталони. Това е първият и последен път, в който Бийл склонява да бъде дори частично гола пред обектива за някое издание, пише сайтът Life.dir.bg.

Освен това привлекателната брюнетка, добила световна популярност с участието си в сериала "Седмото небе", завел дело срещу списанието заради изображенията, е изключително скромна личност, за която семейството винаги стои на първо място. Доказателство за това е фактът, че нейният най-близък човек и довереник е не някой друг, а майка ѝ Кимбърли, към която изпитва както безкрайна обич, така и дълбоко уважение. Звездата казва, че за нея няма значение дали двете ще се впуснат в поредното приключение, пътувайки по света, или просто ще прекарат време у дома, говорейки на по чаша вино, тъй като най-важното е, че са заедно.

"Благодарна съм за всеки миг, прекаран с нея. Бяха ми нужни почти трийсет години, за да разбера точно какви жертви е правила за мен", казва тя в свое интервю, допълвайки, че ще е щастлива, ако успее да бъде дори само наполовина толкова значима в очите на собствените си деца, когато те пораснат, макар да не изключва това да се случи едва когато те самите станат родители, както в нейния случай.

Друго свидетелство за безграничната ѝ преданост към любимите хора е, че номинираната за награда "Еми" холивудска знаменитост успя да намери сили да прости на съпруга си увлечението му по друга жена, въпреки собствената си болка. Преди три години бракът им с Джъстин претърпя сериозен трус заради папарашки снимки, публикувани в таблоидите, показващи как той държи за ръка Алиша Уейнрайт, извън снимачната площадка на филма "Palmer", който снимаха в онзи период. Тогава, вместо да направи някой адвокат прилично бодат, карайки го да поеме бракоразводното ѝ дело в съда, тя реши да не захвърля с лека ръка всичко, което с певеца са градили, като му даде втори шанс, при това само два дни след появата на кадрите. Разбира се, поп изпълнителят се извини публично за проявената глупост, признавайки, че това не е примерът, който иска да даде на техния син Сайлъс.

На трети март звездата посреща своя 40-и рожден ден.

Ето коя е тя и каква е историята ѝ:

Джесика Клер Бийл е родена на 3 март 1982 г. в град Ели, Минесота. Майка ѝ Кимбърли е духовен лечител, а баща ѝ Джонатан - бизнес консултант и работник за "General Electric". Във вените ѝ тече смесена кръв - от унгарска през немска до френска. Тя е първородното дете на съпрузите, които по-късно съдбата дарява и със син, носещ името Джърстин. За разлика от повечето деца, чиито ранни спомени ги пренасят на едно конкретно място, тези на Джесика я отвеждат на няколко, понеже заради родителите си често се мести, сменяйки един дом с друг. Така преди да се установят за постоянно в Боулдър, Колорадо, те са живели в Тексас, Кънектикът и Илинойс.

Малко хора знаят, че растейки, момичето тренира художествена гимнастика и футбол, а освен това взема и уроци по пеене. На деветгодишна възраст се появява в няколко музикални постановки, влизайки в главните роли, част от които са "Звукът на музиката" и "Красавицата и звярът". Три години по-късно участва в състезание, спонсорирано от Международната асоциация за моделиране и таланти в Лос Анджелис, където среща първия си агент и мениджър, който с радост започва да я представлява. Така скоро навлиза в модния свят, снимайки се не само за печатни, но и телевизионни реклами, промотиращи продукти като "Dulux Paint" и "Pringles".

Първата ѝ актьорска роля е в амбициозния късометражен филм "It's a Digital World" от 1994 г., продуциран и режисиран от Пол Грийнбърг, който ѝ осигурява прослушване за нашумелия по онова време сериал "Седмото небе". Бийл се явява на няколко кастинга, преди да се превъплъти в образа на Мери Камдън на малкия екран. В този миг цяла Америка научава името ѝ, а не след дълго и остатъка от света. На снимачната площадка тя се запознава с първата си любов Адам Лаворня, макар връзката им да започва чак четири години по-късно, когато си партнират във филма "Ще си бъда у дома за Коледа", заснет по време на почивка между сезоните на поредицата, в която участват. Именно тогава искрите, започнали да прехвърчат между тях още отпреди, прерастват в пожар, продължил общо три години, преди от него да остане само пепел.

Година преди да се разделят обаче, Джесика прави големия си пробив в киното, присъединявайки се към състава на "Златото на Уоли", където застава рамо до рамо с по-малкия брат на легендарната Джейн Фонда - Питър, който също като своята сестра се придържа към семейната традиция, положена от баща им, изявявайки се като актьор. Нейното изпълнение в лентата е толкова впечатляващо, че тя получава награда "Най-обещаващ млад артист", превърнала я в апетитна хапка за режисьорите, желаещи да я привлекат в своите проекти. Само че тя далеч не се хвърля на дълбокото, експериментирайки с нови жанровете, като избира да се придържа към този, който познава добре - романтичната комедия. Така прибавя във филмографията си още две заглавия, и по-точно "Лятна свалка" с Фреди Принц Джуниър и адаптацията по романа на Брет Истън Елис "Правилата на привличане" с Джеймс Ван Дер Бик, познат от тийн шоуто "Кръгът на Доусън", в което изгря звездата на Кейти Хоумс. Красотата на Джесика ѝ осигурява място и във футуристичния видео клип към песента "Fly Away From Here" на "Aerosmith", в кадрите на който радва мъжката част от зрителите, облечена в постен кожен костюм, разкриващ прекрасната ѝ фигура.

По това време се запознава с Крис Евънс, когото феновете на "Marvel" познават като Капитан Америка. Подобно на нея самата, той е в началото на своята кариера и тепърва налага името си в Меката на киното. Привличането между тях е почти мигновено и двамата се отдават на чувствата си, нищо че Бийл наскоро е приключила отношенията си с Лаворня, от които още е емоционално разклатена. Връзката им продължава пет години, като и досега се смята за една от най-дългите на носителя на приза "Изборът на тийнейджърите" за любим екшън герой, който и до днес е ерген. В свои интервюта те дори са споделяли, че на няколко пъти за обсъждали възможността да минат под венчилото, но така и не стигат до него, вероятно заради свободолюбивата природа на плейбоя. Преди двамата да застанат заедно пред камера за продукциите "Мобилна връзка" и "Лондон", Джесика се изстрелва към върха на славата с хоръра "Тексаско клане", сблъскал се с безпощадните отзиви на критиката, но реализирал изненадващ успех в бокс-офис класациите. Така тя опровергава несправедливото твърдение, че в професионален план филмите на ужасите носят единствено погром и сигурна гибел за артистите, след като именно такъв ѝ предоставя повече популярност от всички останали заглавия, в които дотогава е играла.

На следващата година се появява в третата част на хитовата сага "Блейд", а след това в "Стелт". Междувременно списание "Esquire" я провъзгласява за най-сексапилната жива жена на планетата, като в продължение на половин година преди това публикува на страниците си снимки на различни части от тялото ѝ, които читателите трябва да сглобят като пъзел, за да разберат самоличността на победителката в класацията.

Но щастието спохожда не само кариера ѝ, в която лентите започват да се редят една след друга с шеметна скорост, а и личния ѝ живот, понеже през 2007 година тя започва да се среща с Джъстин Тимбърлейк. Певецът пада на едно коляно с пръстен в ръка, задавайки ѝ големия въпрос четири години по-късно, а след още една двамата официално си казват "Да" на церемония в Италия. Първородният им син Сайлъс проплаква през април 2015 г., а вторият - Финиъс, преди две години, макар родителите му да пазиха неговата поява в тайна цели шест месеца.