Алисия е номер едно в петия епизод на "Капките"

Нови десет имитации, култови образи, истински предизвикателства, много танци и смях зарадваха зрителите на NOVA и този понеделник в петия епизод на „Като две капки вода“. Задачата на журито да оцени изпълненията става все по-сложна, a конкуренцията – още по-голяма. Заедно с Хилда Казасян, Юлиан Вергов и Димитър Ковачев-Фънки, оценки от 1 до 12 даде и гост-журито – музикалният и телевизионен продуцент и автор на песни Димитър Станчев. Той изненада всички с емоционална и нежна авторска песен със съпровод на акустична китара. Това се оказа и първото изпълнение пред публика на Димитър Станчев за последните 40 години. „Тази песен е за всички, които са принудени да напуснат домовете си и да отидат някъде много далеч“, сподели продуцентът.

За първи път в юбилейния сезон на шоуто победата грабна Алисия, която се отличи с брилянтна имитацията на Риана. След изпълнението ѝ с характерната хореографията на „Rude Boy”, Фънки стана от мястото си и лично целуна ръка на певицата. Комплименти тя получи и от останалите членове на журито. „Много се забавлявах и смятам, че се получи“, сподели Алисия непосредствено след изпълнението си.

Най-забавното шоу в ефира започна с истинско рок предизвикателство. Мариана Попова изненада всички в образа на Зак де ла Роча от рап-рок гигантите Rage Against The Machine. Това не бе единственото „тежко“ изпълнение тази вечер. Краси Радков влезе в ролята на вокалиста на световноизвестната немска метъл банда – Тил Линдеман от Рамщайн. „Отлично изпълнение. Краси, ти се представи много добре и направи песента идеално“ - коментира Фънки.



Александър Сано не пропусна да изтъкне корейския език, който е усвоил само за седмица, с имитация на южнокорейската звезда PSY. „Беше изключително! Не знам откъде намери тази сила и енергия. Беше отгоре на оригинала!“, каза Юлиан Вергов за представянето на Сано. Четири от звездите на шоуто имаха възможност да пресъздадат световни поп икони. Дарин Ангелов заблестя като канадския певец The Weeknd с изпълнение на хита „Blinding Lights”. След него Анелия се появи като носителката на 15 награди “Грами” – Адел. Крисия се сблъска с първата си двойна имитация - бутонът на късмета отреди на младата певица да излезе под прожекторите като горещите диви Бийонсе и Риана.

Едно от най-веселите изпълнения на вечерта бе това на Моню Монев. Цялата зала пееше и танцуваше заедно с него на хита на Джанго Зе от 90-те – „Луди жаби“. Руслан Мъйнов поздрави зрителите с нежната песен на Георги Христов „Черно и бяло“. „Тази вечер се убедих, че Георги Христов има брат близнак“ – каза Димитър Станчев. Десета на сцената излезе Есил Дюран преобразена с един култов мустак. В присъствието на Милко Калайджиев тя изпя неговата песен „За да те забравя“. „Много съм доволен от Есил. И гримьорите са се справили чудесно, те познават лицето ми много добре“, каза Милко, който бе участник в седмия сезон на „Като две капки вода“



Бутонът на късмета отново изненада всички. Следващия понеделник ще видим Моню Монев като Бой Джордж, Крисия ще бъдe TOTO, в образа на поп-фолк певицата Кати ще влезе Руслан Мъйнов, Дарин Ангелов ще обуе обувките на Камелия, Есил Дюран ще излезе на сцената като Кайли Миноуг, зрителите ще видят Анелия в ролята на Тина Търнър, Мариана Попова ще се превъплъти в Софи Маринова, Краси Радков ще имитира Индила, Александър Сано ще се появи като Миро, а Алисия ще бъде Принс.