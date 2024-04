Британското разузнаване: Солиден скок на броя на руските военни, съдени за убийство

От 18 април до 2024 г. уебсайтът на Mediazona съобщи, че 116 руски военни са осъдени за убийство през 2023 г. Това е близо 900% повече от предходната година в лагера в сравнение с 13 присъди през 2022 г. и 11 през 2021 г. Това съобщи британското министерство на отбраната в ежедневната си сводка за войната в Украйна.

На 8 април 2024 г. New York Times, цитирайки Олга Романова, ръководител на"Russia behind bars", посочва, че повече от 15 000 помилвани затворници са се завърнали в Русия. Руските медии, отбелязват, че срещу бившите затворници са заведени 190 дела, включително 20 за убийство и опит за убийство.

На 24 април 2024 г. бивш затворник, вербуван от ЧВК Вагнер, бе осъден на 22 години затвор за убийството и изнасилването на възрастна жена.

Броят на убийствата от руски войници на активна служба и ветерани вероятно се дължи на продължителни свързани с работата хронични проблеми с психичното здраве, сред които посттравматичен стрес

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2024.



