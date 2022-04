12 факта от живота в Швейцария, които смайват чужденците

Само при споменаването на Швейцария, в ума на мнозина мигновено започва слайдшоу от снимки на живописни алпийски върхове и банкови билбордове. Но това е само фасадата, зад която се крият много любопитни неща, които дори екскурзоводите не споделят.

Bright Side представя необичайни факти за страната и нейните обитатели, цитирани от pochivka.blitz.bg.

Швейцарците рециклират всичко, което може да се рециклира

Местните се опитват да рециклират всичко от боклука си: вестници, кутии, стъкло и дори използвана тоалетна хартия. Храната също подлежи на разумно използване. Например, докато ние изхвърляме старата мазнина в канализацията, жителите на Швейцария я опаковат в контейнер и я носят в приемен център.

Получават пари, ако транспортът им закъснее

Когато дадено транспортно средство закъснее с 1 час или повече, пътникът има право на обезщетение. То може да бъде до 50% от цената на билета. Ако пътуващият е принуден да нощува някъде заради закъснение на междуградския транспорт, компанията-оператор е длъжна да му възстанови разходите. Изключение правят закъсненията заради природно бедствие.

Местните не обичат банковите карти

Въпреки силно развитата банкова система на Швейцария, жителите ѝ рядко използват карти. Те предпочитат парите в брой. Дори и да купят нещо голямо (като кола), местните първо ще изтеглят парите от сметката си. Този навик се нарича швейцарски културен феномен.

Швейцарците вярват, че наличието на хартиени банкноти в портфейла създава усещане за реалното притежание на пари, което не може да се каже за картите. Това ги улеснява да контролират разходите си и да харчат по-малко.

Едно семейство има три банкови сметки

Вместо да спорят кой тип бюджет е по-добър за семейство - общ или отделен, жителите на Швейцария намират компромис. Те препоръчват на младите двойки да си открият три банкови сметки при брак. Едната е предназначена за съвместните разходи, а другите две — за личните нужди на всеки от партньорите.

Пестеливите швейцарци изключват Wi-Fi у дома

Неограничен мобилен интернет - това е, което младите жители на Швейцария избират днес. Те преминават към желания тарифен план и след това просто активират Hot Spot-а на телефона си, за да използват мрежата, докато работят на лаптоп или настолен компютър. Домашният Wi-Fi вече не е необходим и вместо две сметки за интернет, те плащат само една.

Местните хора обичат да захаросват реалността

Когато започват работа, швейцарците се опитват да покажат най-доброто от себе си. Според проучване от 2020 г. почти 60% от автобиографиите на местните са лъжливи. Те понякога преувеличават уменията си пред потенциалния работодател. Например, добавят кратък стаж в голяма компания като опит.

Те не се срамуват да не оставят бакшиши

Никой няма да съди посетител на ресторант, който не оставя бакшиш на приятния сервитьор. Но когато той все пак иска да изрази благодарност за доброто обслужване по специален начин, закръгля сметката. Например, ако обядът струва 14.5 швейцарски франка, посетителят оставя 15 франка и ще казва: „Задръжте рестото, моля“.

Можете да получите безплатни женски хигиенни продукти

Активисти в Швейцария настояват за поставяне на вендинг машини с безплатни тампони и дамски превръзки в училища и университети. Целта им е да помогнат на момичета, хванати неподготвени от преждевременно започнала менструация или празен портфейл. Инициаторите на проекта се застъпват и за премахване на табуто, когато се говори за спецификата на женската физиология.

Имат шоколад за жени

Жителите на Швейцария обожават шоколада. Страната е на първо място в света по количество консумиран шоколад. Те също така продават шоколадови блокчета специално за жени, които могат да облекчат спазмите по време на менструация, тъй като включват 17 вида алпийски билки. Специалисти по гинекология потвърждават,че този шоколад наистина действа.

Дъвката за балончета е табу в Швейцария



Силното дъвчене на дъвка е особено досадно за местните жители. Те смятат това за връх на лошото възпитание. На туристите се препоръчва да се преборят с изкушението да извадят любимата си дъвка от джоба си и да я дъвчат на обществено място в Швейцария. По-добре е да изчакате, докато няма никой наоколо, и едва тогава да го направите.

В същото време плюенето е норма



Жителите на Швейцария не виждат нищо лошо в това да плюят на улицата. Същото се отнася и за издухването на носа. Пол Н. Билтън, авторът на The Xenophobe’s Guide to the Swiss, отбелязва, че местните хора имат умението да си издухат носа изключително силно и го демонстрират навсякъде на обществени места.



Швейцарците обвиняват „вятъра“ за всичките си проблеми



Föhn е името на вятъра, който понякога духа от Алпите. Между другото, сешоарът е кръстен на този вятър. Докато хората в други страни често приписват проблемите си на магнитни бури, швейцарците обвиняват Föhn за различни проблеми. Те използват този природен феномен, за да обяснят своите главоболия, промени в настроението и дори автомобилни катастрофи.