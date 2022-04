Ето кои са най-богатите членове на семейство Кардашиян -Дженър

Преди дни излезе първият епизод от новото риалити The Kardashians, посветено на най-известното светско семейство в света Кардашиян-Дженър. То е "наследник" на продължилото 20 сезона Keeping Up with The Kardashians.

Ето кои са най-богатите му членове към момента по данни на Forbes.

Роб Кардашиян - 10 милиона долара

Приходите му са от участието в Keeping Up with The Kardashians, риалитито Rob & Chyna и линията му за чорапи Arthur George.

Кендъл Дженър - 45 милиона

По-голямата част от тях идват от кариерата ѝ на модел.

Клои Кардашиян - 50 милиона

Спечелени от линията ѝ дрехи Good American, както и от участието в Keeping Up with The Kardashians.

Кортни Кардашиян - 65 милиона

Приходите ѝ са от участието, както и от работата като продуцент в Keeping Up with The Kardashians, както и от компанията ѝ Poosh.

Кейтлин (преди Брус) Дженър - 100 милиона

От участието в I Am Cait, Keeping Up with The Kardashians и публичните ѝ изяви като лектор.

Крис Дженър - 190 милиона

Матриархът на фамилията и жената, отговорна за успехите на четирите си деца от Робърт Кардашиян и двете си дъщери от Брус Дженър. Тя взима процент от приходите на децата си, защото е техен мениджър. Част от печалбите са от продуцирането на Keeping Up with The Kardashians.

Кайли Дженър - 700 милиона

За известен период е смятана за милиардер, но от Forbes я премахнаха от списъка с милиардерите. Основна част от приходите ѝ са от собствената ѝ козметична линия.

Ким Кардашиян - 1.8 милиарда

Ето го милиардерът в семейството. Парите ѝ идват от собствените ѝ марки за козметика и парфюми, рекламните ѝ сделки, компанията ѝ Skims и, естествено, участието в риалититата за фамилията.