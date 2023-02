Най-високоплатените знаменитости според Forbes

Списание Forbes публикува рейтинг на най-високоплатените звезди от шоубизнеса за изминалата 2022 г. Списъкът с десетте рекордьори е публикуван в сайта на изданието.

Според него на върха е британската група Genesis, която е заработила за 12 месеца 230 милиона долара. Ветераните на прогресив рока Фил Колинс, Тони Банкс и Майк Ръдърфорд продадоха супер доходоносно правата за своите композиции на компанията Concord Music Group, въпреки че сделката не включва творчеството на бившия член на групата Питър Гейбриъл. Получили са доходи и от турнета и записани песни, пише "Сега".

The world’s top-earning celebrities made more than $1.3 billion last year.



Forbes' list of Highest Paid Entertainers Of 2022: https://t.co/jXu9H4x7P4 pic.twitter.com/FNoWJeKmbW