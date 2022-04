Рут Колева в най-мащабната селекция за европейските видео награди

Рут организира международна музикална конференция в подкрепа на млади таланти.

Видеото към песента на Рут Колева Kiss My Attitude, която у нас можете да слушате чрез Орфей Мюзик/Warner Music, е в официалната селекция на Berlin Music Video Awards. Конкурсната програма на най-авторитетните видео награди в Европа се провежда между 8 и 11 юни 2022 г., а Рут и екипът ѝ са поканени в Берлин, ден преди финала, за да представят проекта. Новината сподели самата изпълнителка часове след завръщането си от САЩ, където бе част от най-значимия арт форуми в света SXSW (South by Southwest-conference). По видеото на Kiss My Attitude Рут Колева работи с режисьора Георги Манов и оператор Александър Станишев. Проектът не само влиза в юбилейното 10-то издание на Berlin Music Video Awards, но е и първия видео клип в историята на фестивала, избран за участие от България.

За Рут Колева очакването на резултатите от Berlin Music Video Awards се движи паралелно с подготовката за грандиозно музикално събитие. Изпълнителката на Candy Coated, Saltyили Wassup- хитове, които се ротират и извън границите на България- организира мащабна музикална конференция, която ще промотира млади български артисти. Рут приема тази кауза като своя лична мисия и издава част от знаменитoстите в гест листата. “Главният икономист на Spotify ще присъства, както и хора от най- големите фестивали в Европа, които изграждат програмата на тези форуми. Всички гости са професионалисти в световната музикалната индустрия, ще говорят за музикален бизнес и ще чуят млади български таланти“ – разкрива Рут. Soul Alive Music Conference ще е факт през 2023 година, като по време на конкурсната част от фестивала ще се изберат български артисти, които ще се представят пред международния музикален елит, лейбъли, фестивали и музикални компании.

KISS MY ATTITUDE

Вече няколко седмици хит сингълът Kiss My Attitude е в ТОП 5 на най-излъчваните песни, според официалната класация за българска музика България Топ 100, изготвяна от BMAT и Профон. Едновременно с това песента е ТОП 100 на Shazam България. Видеото към Kiss My Attitude събра Рут Колева за пети път с режисьора Георги Манов и за трети с оператора Александър Станишев. Снимките се реализират в живописна

местност около София, но както от екипа отбелязват- мястото е толкова сюрреалистично, че не би могло да се побере в географски или времеви рамки.

За музиката изпълнителката отново разчита на вече утвърдения dream team, в лицето на Георги Линев- Kan Wakan и Илияна Недялкова. Резултатът е песен, която самата Рут определя като много важна в кариерата си: „Kiss My Attitude е част от новия ми албум и следствие на дългогодишното ми партньорство със София Прайд и ангажираността с ЛГБТ хората. Текстът докосва онова личното светоусещане, онази

смелост да се изразяваш и да бъдеш себе си, когато разбираш кой си и мнението на другите не те интересува. Всъщност разказваме много красива, естествена, макар и според някои нестандартна история.“