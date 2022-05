Създадоха специална бира за юбилея на кралица Елизабет II

Месец преди платинения юбилей от възкачването на кралица Елизабет Втора на трона кръчмите във Великобритания се зареждат подобаващо преди очакваното пристигане на "орди" от посетители, предаде Франс прес.

Бирата, която е поверена за разнасяне на конете Албърт и Айвън и тяхното ремарке, е създадена от пивоварната "Уиндзор и Итън" специално за 70-ата годишнина от царуването на Нейно Величество, пише БТА.

"Наричаме я "Касъл Хил", защото когато кралицата се възкачва на трона, това е обявено на хълма на замъка Уиндзор", обяснява управителят на пивоварната Уил Калвърт.

Приготвена с ечемик от кралската ферма и английски и новозеландски хмел, "Касъл Хил" е "отлична освежаваща бира, която може да се пие навън през лятото за юбилея", допълва Калвърт, чиято пивоварна снабдява кралското семейство.

