Откриха доказателства за разпъването на Исус Христос в древен римски ръкопис

Древни римски хроники, съхранили се през вековете, съдържат удивителни свидетелства, които според учени могат да бъдат разглеждани като едни от първите извънбиблейски източници, споменаващи живота и разпятието на Исус Христос. Сред тях особено внимание привлича „Аналите“ на римския историк Публий Корнелий Тацит – документ, написан около 91 г. сл. Хр., само девет десетилетия след събитията около Христовата смърт, пише DailyMail.

В книга 15 от „Аналите“, Тацит описва Големия пожар в Рим от 64 г. сл. Хр., който унищожава по-голямата част от града. Император Нерон, обвинен от народа в подпалването, насочва вината към малко позната по това време група – християните.

Тацит пише:

„Христос, от когото идва названието на тази група, понесе най-крайното наказание при управлението на Тиберий, по заповед на нашия прокуратор Понтий Пилат.“

Терминът „Христос“ идва от латински (Christus) и означава „Помазаник“ или „Месия“, като коренът му е в еврейската дума Машиах. Това напълно съвпада с разказа в Новия завет, където Пилат, римският управител на Юдея, осъжда Исус на смърт чрез разпятие – наказание, обичайно за престъпници и бунтовници.

Тацит подробно описва и първата масова вълна на гонения срещу християните – по време на управлението на Нерон. Арестуваните били подложени на жестоки мъчения:

„Покрити с кожи на диви животни, те бяха разкъсвани от кучета, разпъвани на кръстове или изгаряни, за да служат за нощно осветление, след залез слънце.“

Firsthand evidence of Jesus' #crucifixion is found in #ancient #Roman manuscript

The #Annals, written by the Roman historian Tacitus around 91AD, begins with the death of Emperor

Augustus in 14AD and finishes with Nero's suicide 54 years later pic.twitter.com/iGxDkeGPeI