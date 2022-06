Амбър Хърд успя да си намери работа след скандалния процес с Джони Деп

Въпреки негативния за нея резултат от съдебния процес, който водеше срещу бившия си съпруг Джони Деп, сякаш като за компенсация кариерата на Амбър Хърд продължава да се развива. Много скоро актрисата ще се появи в главни роли в два нови филма, съобщи Mirror, цитиран от segabg.com.

Амбър беше приключила снимките за трилъра In The Fire („В огъня“) преди да започне делото за клевета в щата Вирджиния. Действието на творбата се развива през 19-и век, а Хърд е в ролята на психиатърка, която заминава за плантация в американския Юг, където да се грижи за момче със свръхестествени способности. Това ѝ създава проблеми в малкото религиозно градче, тъй като местният свещеник смята, че момчето е обладано от дявола. Сценарист и режисьор на филма е Конъл Алин, който е работил по написването на историята заедно с Паскал Борно и Силвио Мураля.

Според портала IMDB Амбър Хърд трябва да участва и във филма Run Away With Me („Избягай с мен“) по сценарий на Матю Сирулник („Рамбо 5: Последна кръв“, сериала „Амнезия“ и др.). Сюжетът на мелодрамата проследява съдбата на американец в Париж, който се влюбва в манекенка и двамата се заплитат в подземния свят на европейската модна индустрия.

Предвид скандалния съдебен процес с Джони Деп доста експерти прогнозираха, че Амбър трудно би си намерила отново работа в Холивуд. Един от тях, Сам Рубин, коментира от Лос Анджелис: „Ще възобнови ли Джони Деп своята филмова кариера? Преди си мислех, че не е ни най-малко вероятно. Сега съм на мнение, че има такава смътна възможност. Що се отнася до Амбър Хърд, смятам, че ще ѝ бъде много, много трудно да се съвземе оттук насетне. Ще продължи ли живота си като актриса? Изглежда малко вероятно. Може ли да стане защитник или говорител на нещо? Като сравняваме с Моника Люински, си мисля, че тук, в Щатите, това е възможно“. Засега мрачните прогнози за край на кариерата на Хърд се оказват силно преувеличени.

Преди дни адвокатът на актрисата – Илейн Бредехоф, заяви пред телевизия NBC Today, че тя няма пари да плати на бившия си съпруг Джони Деп определеното от съда обезщетение. Според решението на магистратите Хърд му дължи $ 10,35 млн., след като бе призната за виновна в разпространяване на клеветнически твърдения за него, както и още 5 млн. за съдебни разходи. Бредехоф каза, че подзащитната ѝ „абсолютно не е в състояние“ да плати тази сума. Тя смята, че клиентката ѝ е загубила делото, защото юридическият щаб на Деп е „демонизирал“ Хърд и е укрил голяма част от доказателствата срещу звездата от „Карибски пирати“. Адвокатката призна, че ѝ е тежко, тъй като този случай е „провал за всички жени в съдебната зала и извън нея“.