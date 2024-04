Джони Деп възнамерява да купи средновековен замък в Италия

Холивудската звезда Джони Деп иска да купи средновековен замък в италианската провинция, но градът не е очарован новия си съсед.

Актьорът наскоро обиколил замък в Монталто Дора, Италия - малък град с малко над 3000 души, като потенциално допълнение към портфолиото му от недвижими имоти, предаде TMZ.

Все още нищо не е официално, но Деп сериозно обмисля покупката. Замъкът се оценява на около 4 милиона долара и се продава.

Johnny Depp looking at buying $4m castle in Turin, Italy — worrying local officials https://t.co/XMZ6jupiov pic.twitter.com/Gxjd6gVVmf