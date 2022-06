Били Айлиш възпя процеса Деп - Хърд (ВИДЕО)

Американската певица Били Айлиш удиви публиката си с песен, наречена "TV", а това, което заинтригува всички е, че в текста си тя споменава за процеса на Джони Деп и бившата му съпруга Амбър Хърд.

Billie Eilish has referenced Johnny Depp’s defamation trial against Amber Heard in an unreleased song. https://t.co/aDPN5ybq7y

Именно с тази песен Били дебютира във Великобритания на един от концертите си, а песента, която изпълни пред публиката, все още не е излязла, пише dariknews.bg. Меланхолична песен препраща към популярния процес Деп-Хърд, който приключи миналата седмица.





Billie Eilish killed it in Manchester tonight and I’m a mess and she debuted her new song TV and I am finished pic.twitter.com/sLHWiYZMZQ