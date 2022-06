Първо асистирано медицинско самоубийство в Италия

Италианец с тетраплегия извърши самоубийство с медицинска помощ, съобщиха активисти, след като получи одобрение от етична комисия в първия подобен случай в Италия, съобщи БГНЕС.

44-годишният Федерико Карбони от Сенигалия, област Марке, "почина тази сутрин в 11:05 ч... след като сам си постави смъртоносното лекарство чрез специален апарат", съобщи асоциацията "Лука Косчиони", която е помогнала за неговия случай.

Асистираното самоубийство е технически незаконно в Италия и се наказва с между 5 и 12 години затвор.

Но през 2019 г. Конституционният съд постанови, че невинаги е престъпление да се помогне на човек в "непоносимо" страдание, който е способен да вземе собствено решение.

#Italy #Assistedsuicide . The last words of Federico #Carboni , #Sardinian , the first person to resort to assisted suicide in Italy: "I am aware of my physical conditions and future prospects so I am totally serene and calm about what I will do" pic.twitter.com/T0G5BXLnBv