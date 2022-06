Удивителна находка: Откриха мумия на бебе мамут (СНИМКИ)

Миньори от района на златните мини Клондайк в Юкон, Канада са попаднали на рядка находка - мумифицирани останки от почти цялото тяло на бебе мамут, съобщава БТА, позовавайки се на АФП.

Това е "едно от най-невероятно мумифицираните животни от ледниковия период, откривано в света", каза палеонтологът Грант Зазула в изявление.

Останките са открити при разкопаване на пермафроста южно от Доусън Сити, в Юкон, край границата с Аляска, САЩ.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y