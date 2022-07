17-годишната дъщеря на Чарли Шийн и Денис Ричардс катастрофира - баща ѝ твърди, че бившето ѝ гадже е шофирало

17-годишната Лола Шийн, която е дъщеря на бившата звездна двойка - Чарли Шийн и Денис Ричардс, попадна в автомобилна катастрофа през изминалия вторник, докато с нея са пътували още трима непълнолетни, научихме от The Sun. Баща по-късно пък обяви, че бившето вече гадже на Лола я е натопило, докато сам е карал автомобила.

Около полунощ в полицията постъпва сигнал, че Volkswagen изхвърча от пътя в планината Санта Моника. На място пристигат спешни екипи, които установяват, че група от четири деца са изпаднали в шок край автомобила, докато са висели от банкета. Експерти твърдят, че са имали късмет, защото колата е можела да се търколи надолу по склона. За щастие, всички в колата са били невредими, като само Лола Шийн се е оплакала от главоболие, но без видими наранявания. Униформените установяват след показанията на участниците, че именно тя е шофирала личния си автомобил.

Днес обаче в Twitter Чарли Шийн написа, че всъщност водач на превозното средство е бил „вече бившето ѝ гадже - Уил Торанс“. Той го оприличи на „патетичен страхливец“, защото не е пожелал да поеме отговорност за действията си, след като останалите са го молили да намали скоростта.

setting the record straight; my daughter Lola

was NOT driving and it was her now EX boyfriend Will Torrance

a 16 yr old with no license and only a permit.

He lied to the police

like the pathetic coward

that he is.



he blatantly ignored every terrified plea to slow down.

©#GfysW