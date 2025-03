Пи Диди предупредил Кание Уест, че се опитват да ги "унищожат" в телефонен разговор

Рапърът и музикален продуцент Шон „Диди“ Комбс отправи емоционално предупреждение към Кание Уест по време на телефонен разговор от затвора. В запис, публикуван от The Shade Room, основателят на Bad Boy Records изразява опасенията си, че срещу тях двамата се води целенасочена атака.

„Бъди внимателен там навън, защото определено опитват да ни съсипят,“ казва Комбс в разговора. „Но те няма да успеят. Аз ще се преборя с всичко това и ще бъда до теб“, добавя той, имайки предвид предстоящия си федерален процес по обвинения в трафик на хора и рекет.

55-годишният Комбс споделя още: „Ще ти кажа истината от самата фронтова линия. Всичко това е зло, зло, зло, затова внимавай.“

Известният продуцент насърчава Уест да продължи с музикалната си кариера, независимо от критиките и скандалите около него.

„Когато изляза оттук, искам да те видя как разтърсваш стадионите. Трябва да се върнеш на сцената – да рапираш, да изпълняваш, да правиш онова, което обичаш. Мечтая за този момент“, продължава Кумбс.

На свой ред Кание Уест се съгласява с думите на продуцента: „Да, време е просто да грабна микрофона и да се върна. Отново се влюбих в музиката.“

По време на разговора, Пи Диди благодари на Уест за това, че се е погрижил за децата му, докато той се намира в Метрополитън Корекшънъл Център в Бруклин, Ню Йорк.

„Никой друг не се свърза с тях, никой не се обади. Това означава много за мен, че ти се погрижи за тях като за свои,“ казва Комбс.

Кание с благодарност приема признателността му, като добавя: „Обичам те толкова много, човече. Все едно ме възпита, дори когато не те познавах лично.“ През февруари той написа в X (бившия Twitter): „Освободете Пуф! Всички тези известни мъже и жени са страхливци. Гледате как брат ни гние в затвора и не казвате нищо!“.

Същия месец Уест заяви в интервю за Daily Mail, че според него Комбс е „много по-добър баща“ от самия него. Пи Диди е баща на седем деца, като най-малкото е на 2 години.

Миналата събота Кание издаде ново парче, озаглавено „Lonely Roads Still Go to Sunshine“, в което участва не само Диди, но и най-голямата дъщеря на Уест – Норт Уест. Песента предизвика силни реакции, включително от страна на бившата съпруга на Кание – Ким Кардашиян. Риалити звездата е бясна заради участието на дъщеря ѝ в песента. „Ким иска да защити децата си от спорното поведение на Кание“, споделя вътрешен човек.