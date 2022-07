Удушиха Анита Мейзер с колан (ВИДЕО)

По странна и леко мрачна ирония на съдбата Анита Мейзер показа как я душат с колан, но не по време на секс, а на снимки. Това се случва в нов филм, който според българката с американски паспорт трябва да излезе след около три месеца, пише "Телеграф".

Според публикация на самата Мейзер в социалните мрежи филмът се казва I got bullet with your name on it („Получих куршум с твоето име“). Справка засега не сочи, че такъв проект действително се прави в Холивуд, както твърди варненката, но това не значи, че не съществува такова нещо, пък било то и свързано с японската верига за кеч битки Bullet club.

На въпросния клип, който Анита пусна, тя е седнала до маса, пъчи големия си силиконов бюст, а около нея стоят двама мъже. Единият си разкопчава колана, тя го поглежда в дюкяна, а той подава колана на другия мъж, който го слага на шията на Анита и я удушава. Не се чува какво си говорят, защото през цялото време звучи песента на „Мотли крю“ Looks That Kill. Сцената прилича на много евтин филм, но не е с порнохарактер, поне не и физиологически, макар на тениската на единия да пише Pervert („Перверзник“). Самата Мейзер добавя, че никога не е късно да получиш своята минута слава и сега последователите ѝ могат да се посмеят за нейна сметка.

Уж забавния за нея клип напомня много трагедията, която разтърси живота на Анита, след като по време на секс, по нейни признания, завързва и удушава тогавашния си съпруг Николай Димов. Съдът отсъжда, че е по непредпазливост при сексигра, за която Николай е настоявал. Анита лежа в затвора, после се върна в Лас Вегас.

Тя все още на профила си във Фейсбук е изписала и има снимка как е участничка в надпреварата „Мисис Свят“, въпреки че притежателят на българския лиценз категорично отрече тогава (както и до ден-днешен), че Мейзер някога е печелила титлата и че има каквото и да е право да представя страната ни.