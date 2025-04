Дуейн Джонсън - Скалата пише книга

Холивудската суперзвезда Дуейн Джонсън с ново, неочаквано амплоа – ще пише криминален роман по действителен случай. Актьорът, известен като Скалата, ще издаде книга за тайнствената и почти неизвестна хавайска мафия, заедно с разследващия журналист Ник Билтън.

Историята, описана в книгата, ще послужи като вдъхновение и за предстоящ криминален филм, който ще бъде режисиран от легендата Мартин Скорсезе. В главните роли ще видим самия Джонсън, както и Леонардо ди Каприо и Емили Блънт. Сценарият на филма също ще бъде дело на Ник Билтън.

В основата на книгата стои животът на Уилфорд „Напи“ Пулауа – дългогодишен лидер на „The Company“, най-известната престъпна организация в историята на Хаваите. Макар все още да няма официално потвърждение, мнозина очакват именно Джонсън да изиграе ролята на Пулауа в екранизацията, която вече е приета от 20th Century Studios.

„За мен е чест да работя по този проект с Ник и с невероятната подкрепа на екипа ни в Crown,“ сподели Джонсън. „Това не е просто мафиотска история – това е разказ за власт, идентичност и за всичко онова, което бе отнето от хавайския народ. За мен този проект е лично преживяване. Семейството ми е живяло тогава и аз самият съм виждал наследството, което е оставил този мрачен период.“

Той допълни: „Да разкажем тази история е начин да почетем нашата полинезийска култура, нашия произход и да осветлим историята, която досега оставаше скрита в рая.“

