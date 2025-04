Мики Рурк причинил "отвратителни" неща на Бела Торн на снимачната площадка

Бела Торн обвини Мики Рурк в неподходящо поведение на снимачната площадка, след като актьорът вече е в центъра на хомофобски скандал с певицата Джоджо Сива.

В поредица от публикации в социалните мрежи този петък Торн заяви, че има „толкова много ужасни истории“ за случилото се с Рурк по време на общия им проект. Макар да не посочва директно заглавието, двамата работиха заедно върху трилъра „Girl“ от 2020 г.

„Този проклет тип. Отвратително. Трябваше да работя с него в сцена, в която съм на колене с ръце, завързани с кабелни връзки зад гърба. Той уж трябваше да използва метален шлайф върху капачката на коляното ми, а вместо това го насочи към гениталиите ми през дънките. Удряше там отново и отново. Бях в синини по таза“, пише Торн в Instagram Story, която споделя и в X. „Работата с Мики беше едно от най-ужасните ми преживявания като актриса.“

В отделна публикация в X тя допълва: „Има толкова много гнусни истории за това през какво трябваше да мина при снимките, включително сцената му, в която трябваше да ускори колата, за да ме засипе цялата с пръст. Не знам, вероятно му беше смешно да ме унижи пред целия екип. Принуждаваха ме да ходя сама в неговата каравана, защото отказваше да говори с режисьора или продуцентите – трябваше аз да го моля да се появи и да си свърши работата, докато той крещеше безумни изисквания. Филмът не можеше да бъде довършен без него и цялата екипна работа щеше да отиде на вятъра. Не исках да го правя. Чувствах се некомфортно, но сторих това, което ми казаха, за да спасим филма. Мики не биваше да поставя когото и да било от снимачния екип в такива ситуации.“

