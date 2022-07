Осъдиха мъжа на Ники Минаж

Съпругът на Ники Минаж, Кенет Пети, е осъден на три години пробация и една година домашен арест, след като не се е регистрирал като извършител на сексуално престъпление в Лос Анджелис, съобщават множество медии.

Според CBS News 44-годишният Пети е бил осъден в сряда, след като миналата година се е признал за виновен по федералното обвинение.

По данни на американската прокуратура той е осъден да плати и глоба в размер на 55 000 долара.

Funny how these blogs are silent hell People magazine has posted it . @TheShadeRoom,@hwoodunlocked, @TNHTalk y'all not posting about Kenny's victory #NickiMinaj #KennethPetty pic.twitter.com/KF1dp5Df8e