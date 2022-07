Населението на Земята ще достигне 8 милиарда души около 15 ноември, прогнозира доклад на ООН, публикуван днес по случай Световния ден на населението, предадоха Франс прес и ДПА, цитирани от БТА.

По оценки на Департамента на ООН по икономическите и социалните въпроси Индия ще изпревари догодина Китай като най-многолюдната държава на планетата.

"През 2020 г. ръстът на световното население е спаднал под 1 процент годишно за първи път от 1950 г.", отбелязва в същото време докладът.

Monday is #WorldPopulationDay.



This year the global population will reach 8 billion people - that's 8 billion opportunities for lives of dignity in healthier societies empowered by rights & choices.



The #GlobalGoals are key to a better future for all. https://t.co/uptGsgvI9X