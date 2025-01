Древен гроб в Унгария доказва съществуването на жени-воини през Средновековието

В източна Унгария археолози направиха изключително откритие – гроб, който сякаш е изваден от книгите за Катнис Евърдийн, със стрела, пронизваща броня, и лък. Новият анализ подсказва, че може би става въпрос за жена-воин от Средновековието.

Изследване, ръководено от биоархеолога Балаш Тихани от Университета в Сегед, генетично потвърди пола на индивида, открит в средновековно гробище в района Шаретудвари–Хизофьолд. Заедно с погребалните предмети, доказателствата за активен начин на живот и следите от травми повдигат въпроса за ролята на жените в битките през Средновековна Европа.

Идеята за съществуването на жени-воини през Средновековието често е повод за оживени дискусии. Една от причините е, че оръжията, намерени в гробове, не винаги са принадлежали на самия покойник. Освен това, определянето на пола често е базирано на морфологични признаци, които са далеч по-малко надеждни от генетичните доказателства.

Гроб 63 в Шаретудвари–Хизофьолд е сред 262 погребения, датиращи от времето на унгарското завладяване на Централна Европа през X век. В него археолозите откриха скелет, положен на дясната си страна, заедно с цветни мъниста, пръстен за коса, копчета, костена пластина от лък, стрелки и железни фрагменти от колчан.

