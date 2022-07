"Черният лебед" на американската политика: Новата жена до Брадли Купър (СНИМКА)

Един от най-желаните мъже в Холивуд, Брадли Купър, си има нова приятелка, а според американски медии тя е една от най-влиятелните жени в политическия свят.

Става дума за Хума Абедин, най-близката сътрудничка на Хилари Клинтън и бивша съпруга на политика Антъни Уайнър.

Bradley Cooper is 'dating Huma Abedin' and were 'set up by Anna Wintour' https://t.co/CNE9PtxqjQ pic.twitter.com/DRmnOkemte