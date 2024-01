Джиджи Хадид и Брадли Купър вече не крият любовта си (СНИМКИ)

Нова звездна двойка се роди. Папараци забелязаха Джиджи Хадид и Брадли Купър да се държат за ръце, съобщава enews.com.



Слуховете за по-близки отношения помежду им тръгна още преди три месеца. Но вече официално супермоделът и актьорът потвърдиха романса си, като излязоха пред обективите, хванати за ръце.

Gigi Hadid and Bradley Cooper spotted holding hands in first PDA photos since their unexpected romance began https://t.co/ILnHoclWgk pic.twitter.com/vrvqpzsR2M