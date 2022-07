76-годишният баща на Илон Мъск направи второ бебе на доведената си дъщеря

Бащата на милиардера Илон Мъск – Ерол Мъск, разкри, че има второ непланирано дете от 35-годишната си доведена дъщеря. Той направи това в шокиращо интервю за „Сън“.

76-годишният Ерол Мъск и Жана Безюденхаут посрещнали второто си дете преди три години. През 2018 се родил първият им син – Елиът Ръш, наричан на галено Ръши. Тогава се появи информация, че основателят на „Тесла“ Илон Мъск е побеснял, когато разбрал, че баща му има дете от доведената дъщеря, която той е отгледал от 4-годишна, пише Блиц.

Ерол бил женен за майката на Жана – Хайде, в продължение на 18 години и двамата имат две деца.

Сега Ерол разкри, че второто дете от Жана не е било планирано, но той живял с нея след раждането на първия им син в продължение на 18 месеца и най-вероятното тогава е била зачената и родена и дъщеря им. „Не съм ѝ правил ДНК тест. Но тя изглежда точно като другите ми дъщери“, споделя инженерът от Южна Африка.

