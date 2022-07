Марсоходът на НАСА направи мистериозно откритие (СНИМКА)

Обект, подобен на купчина спагети, открит от марсохода на НАСА "Марс Пърсивиърънс", заинтригува космическите наблюдатели, като накара някои от тях да се чудят дали няма италианска кухня на Червената планета, пише БГНЕС.

Но най-правдоподобното обяснение е по-прозаично: вероятно става дума за останки от компонент, използван за спускането на роботизирания изследовател на марсианската повърхност през февруари 2021 г.



"Обсъждахме откъде е, но имаше предположения, че това е парче от заплетена корда от парашута или от системата за кацане, която спуска марсохода на земята", заяви пред АФП говорител на Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

"Имайте предвид, че нямаме потвърждение, че това е едното или другото", добави той.

NASA's Perseverance rover captured an unusual image of something lying in the red sand of Mars: a bundle of string. https://t.co/yisz9Ru7Zz