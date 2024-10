НАСА иска да изпрати екип от изследователи, които да проучат отблизо Марс

Американската космическа агенция НАСА планира да изпрати хора на научно околосветско пътешествие до Марс евентуално още през 2035 г., съобщи ЮПИ.

Пътуването ще отнеме около шест до седем месеца във всяка посока и ще измине над 402 милиона километра във всяка посока. Астронавтите могат да останат до 500 дни там, преди да се завърнат на Земята.

Програмата "Артемида" на НАСА планира да върне хора на Луната през това десетилетие, за да тренират и да се подготвят за мисия до Марс още през 2030 г. Макар че НАСА има няколко причини да преследва такава амбициозна мисия, най-голямата е научното изследване и открития, отбелязва ЮПИ.

На Червената планета има много мистерии за изследване, включително защо Марс изглежда по начина, по който изглежда днес, и дали някога е бил домакин на живот, в миналото или сега, казва пред ЮПИ Джоел Левин, атмосферен учен и бивш изследовател на НАСА. Той участва в определянето на научните въпроси, които би трябвало да изследва мисията до Червената планета.

Марс е интригуваща планета от гледна точка на геологията и атмосферата, отбелязва изследователят. Тя се е образувала заедно с останалите части на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Преди около 3,8 милиарда години, по същото време, когато се е формирал животът на нашата планета, ранният Марс е бил много подобен на Земята. Там е имало изобилие от течна вода на повърхността си под формата на океани, езера и реки, както и по-плътна атмосфера, отбелязва ЮПИ.

Въпреки че днес повърхността на Марс е напълно лишена от течна вода, учените са забелязали доказателства за съществувалите в миналото езера, реки и дори океанско крайбрежие.

Днес атмосферата на Червената планета е много разредена и съдържа около 95 процента въглероден диоксид. Тя е изпълнена с атмосферен прах от повърхността, който придава на атмосферата на Марс характерния червеникав цвят, пише БТА.

Учените знаят доста за повърхността на планетата от изпращането на роботизирани мисии, но все още има много интересни геоложки характеристики, които трябва да се изследват по-отблизо. Тези особености биха могли да разкажат на изследователите повече за формирането на Слънчевата система, отбелязва ЮПИ.

НАСА сформира специална група, която да подготви бъдещите изследвания на Марс. Учените са изготвили препоръки за няколко важни научни въпроса. Един от тях се отнася до това дали днес на планетата има живот. Животът на Земята се е формирал преди около 3,8 милиарда години, когато Земята и Марс са били подобни на външен вид планети, на които е имало изобилие от течна вода, а Марс е имал по-плътна атмосфера, отбелязва ЮПИ.

Друг въпрос е какъв вид промени в околната среда са довели до това Червената планета да изгуби широко разпространената, изобилна течна вода на повърхността си, както и част от атмосферата си.

Тези въпроси, както и други препоръки на експертната група, са включени в планове и подготовката на НАСА за изпращане на хора на Марс, отбелязва ЮПИ.

Междувременно НАСА публикува най-ясните кадри от повърхността на Червената планета, заснети до този момент. Те са дело на марсохода Кюриосити и на видеото ясно се вижда как повърхността на Марс е осеяна със скали и червен прах.

NASA released the clearest view of Mars ever. pic.twitter.com/R8oNdhUFee