Марсоходът "Кюриосити" разчупи скала на Марс и откри изненадваща находка

Скала на Марс разкри изненадващо жълто съкровище, след като "Кюриосити" случайно разчупи незабележителната ѝ външна част.

Когато марсоходът претърколи 899-килограмовото си тяло върху скалата през май, скалата се разчупи и разкри жълти кристали сяра Въпреки че сулфатите са доста често срещани на Марс, това е първият случай, в който на Червената планета е открита сяра в чистата ѝ елементарна форма.

*Cronch* I ran over a rock and found crystals inside!



It's pure sulfur. (And no, it doesn’t smell.) Elemental sulfur is something we’ve never seen before on Mars. We don't know much about these yellow crystals yet, but my team is excited to investigate. https://t.co/Am07DuXpPX pic.twitter.com/coIqWWGGJq