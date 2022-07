Едно от първите животни, излезли на сушата, се върнало бързо във водата

Фосил разкри, че едно от първите животни, излезли на сушата, се е върнало бързо във водата, съобщи Сайънс алърт, цитиран от БТА.

Това се е случило преди около 365 милиона години, когато група риби излезли да живеят на сушата. Те са ранните тетраподи, от които произлизат хиляди видове - земноводни, птици, гущери, бозайници. Дори хората са потомци на ранните тетраподи.

Рибата Qikiqtania (Кикитания) обаче имала перки, подходящи само за плуване и не можела с тях да се придвижва по сушата.

Our analyses show it is closely related to animals that were sitting at the cusp of the water to land transition. While the fins of animals like Tiktaalik were being used to prop up on the ground, underwater and on land, Qikiqtania's fin looks more like a paddle, for swimming 4/6 pic.twitter.com/GycPlP06hz