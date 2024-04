Останки на гигантски ихтиозавър изплуваха на плаж (ВИДЕО+СНИМКА)

Фосил на 202 млн. години беше случайно открит на плаж в британското графство Съмърсет. Откритието е направено от 11-годишната Руби Рейнолдс, която се разхождала с баща си по пясъка.

Според експерти древната кост е част от челюстта на гигантско морско влечуго, за което се смята, че е било сред най-големите същества на Земята.

On a nice spring day at the end of May 2020, 11-year-old Ruby Reynolds and her dad, Justin, were fossil-hunting on Blue Anchor Beach in Somerset, England, when they discovered a fragment of a titanic sea beast. https://t.co/QVc7JIVuUV

Учените твърдят, че въз основа на направените изследвания, костта е на ихтиозавър - разред големи морски влечуги от мезозоя. Откритият фосил показва, че въпросният екземпляр е бил дълъг около 26 метра, пише Телеграф.

A fossil jawbone found by a British girl and her father on a beach in Somerset, England belongs to a gigantic marine reptile from 202 million years ago that appears to have been among the largest animals ever on Earth https://t.co/8EANfSBK65 pic.twitter.com/EumQvBpxoC