Заспали пилоти подминаха крайната си дестинация

Двама пилоти на пътнически самолет заспаха по време на полет, но като по чудо приземиха самолета си без никой да пострада. Полет ET343 на "Етиопски авиолинии" е пътувал от суданската столица Хартум за етиопската столица Адис Абеба на 15 август, когато инцидентът е станал на 11 хиляди метра височина, пише Daily Mail, предаде news.bg.

Пилотите е трябвало да започнат снижаването си към летище "Боле" в Адис Абеба. Според специализираното издание Aviation Herald контролът на въздушното движение се е опитал да се свърже с пилотите, но без успех. Най-накрая екипажът се събудил, след като автопилотът на самолета се изключил при прелитане над точката за кацане и е подал автоматичен сигнал за тревога.

Пилотите са успели да приземят безопасно самолета след нов заход. Данните от сайта за следене на полети Flightradar24 потвърждават инцидента, като показват, че самолетът е прелетял на 11 хиляди метра над пистата и е успял да направи нов заход, когато пилотите са се събудили.

Авиационният анализатор Алекс Мачерас написа в Twitter за "особено тревожния" инцидент и коментира инцидента

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf