Откриха предполагаемите останки от самолета на Амелия Еърхарт (ВИДЕО)

Изчезването на Амелия Еърхарт продължава да бъде загадка, като теориите варират от отвличане от извънземни до аварийно кацане на отдалечен остров. Сега Deep Sea Vision твърди, че може би е открила останките на нейния самолет Lockheed 10-E Electra на дъното на океана, съобщи IGN.

През уикенда компанията, финансирана от бившия служител на разузнаването на военновъздушните сили Тони Ромео, публикува в социалните мрежи сонарни снимки на това, което твърди, че е самолетът на Еърхарт.

"На 2 юли 1937 г. Амелия Еърхарт и навигаторът Фред Нунан излитат от Папуа Нова Гвинея, наближавайки края на рекордното си околосветско пътешествие, след което не са били видени никога повече. До днес. Deep Sea Vision откри нещо, което изглежда е самолетът на Еърхарт - Lockheed 10-E Electra", гласи публикацията.

