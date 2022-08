Свидетелка с тежки обвинения към Ар Кели - малтретирал я сексуално стотици пъти

Жена, която повече от две десетилетия заема централно място в съдебните проблеми на R&B певеца Ар Кели, свидетелства в ново дело срещу него, заведено в родния му град Чикаго/

Свидетелката с псевдоним Джейн, която днес вече е 37-годишна, заяви, че музикантът я е малтретирал сексуално "стотици" пъти, преди още да е навършила 18 години.

Жената разкри публично за първи път, че именно тя е момичето от видеозаписа с изпълнителя, който беше ключов в процеса му за детска порнография през 2008 г. Тогава обаче той беше оправдан.

По това време свидетелката е била на 14 години, а Ар Кели, днес 55-годишен - на около 30.

В допълнение към обвиненията в детска порнография и примамване на непълнолетни, Ар Кели е обвинен заедно с двама свои бивши сътрудници, че е осуетил хода на делото през 2008 г., като е заплашил и подкупил жертвата, за да не свидетелства.

R. Kelly’s federal case in Brooklyn, New York, came to a close Wednesday when U.S. District Judge Ann Donnelly sentenced the R&B singer to 30 years in prison after being convicted of racketeering and charges related to sex trafficking. https://t.co/PxSCfpSkK8