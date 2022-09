Застреляха американския рапър PnB Rock в ресторант в Лос Анджелис

Рапърът PnB Rock бе застрелян, докато бил в ресторант с приятелката си.

Американският певец бе на едва 30 години, съобщиха няколко американски медии. Според полицейските доклади музикантът е бил застрелян по време на обир в ресторант в Лос Анджелис, американския щат Калифорния, в понеделник следобед, 12 септември. Полицията потвърди пред в. "Los Angeles Times", че по време на обяд е имало стрелба в "Roscoe's House of Chicken 'N Waffles" близо до главната улица и Манчестър авеню, без обаче не разкрива самоличността на жертвата.

